Adıyaman kişilere karşı işlenen suç azalışında Türkiye birincisi - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar sonucunda kişilere karşı suç olayları azalışında Adıyaman, Türkiye birincisi oldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında kişilere karşı işlenen suç ( kavga, darp, tehdit) olayları 2019 yılının ilk 10 ayında 3 bin 446 olay yaşanırken bu rakam 2020 yılının ilk 10 ayında 2 bin 373'e düşürüldü. Adıyaman, kişiye karşı işlenen suç olaylarının azalışında Türkiye genelinde 1.sırada yer alma başarısı sağladı. Başta Yunus Polis ekiplerinin ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin yapmış olduğu sıkı denetimler, olaylara erken müdahale, halk ile sürekli iç içe olmalarından dolayı kişilere karşı işlenen suç azalışında başarının elde edildiği vurgusu yapıldı.

Halkın can ve mal güvenliğine karşı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN