Adıyaman kızların kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Adıyaman kızların kavgası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kızların kavgası güvenlik kamerasındaADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızların kavgası güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle iki grup ayrıldı. Polisin çağrıldığı söylenince kızlar hızla olay yerinde uzaklaştı. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

Adıyaman kızların kavgası güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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