Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da depremzede miniklerle oyun oynadı - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da depremzede miniklerle oyun oynadı

23.03.2023 16:42

Depremin yakıp yıktığı Adıyaman'da koordinatör vali görevine getirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kurulan konteyner kentte vatandaşlarla buluştu. O sırada bir çocuğun, "Vali Amca, sen de bizimle oynar mısın?" isteğini kırmayan Çiçek, oluşturulan oyun sahasında eğlenen çocukların neşelerine ortak oldu.

Adıyaman Koordinasyon Valiliği görevine geldikten sonra kentte hızlı bir enkaz kaldırma çalışması başlatan Vali Gökmen Çiçek, ziyaret ettiği konteyner kentlerde Adıyamanlı depremzedelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Çiçek'e son konteyner kent ziyaretinde miniklerden ilginç bir istek geldi.

Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı

"VALİ AMCA SEN DE BİZİMLE OYNAR MISIN"

Vali Çiçek'e bir çocuk, "Vali Amca, sen de bizimle oynar mısın?" diye sordu. Çocuklardan gelen bu sevimli soruya olumlu yanıt veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, oluşturulan oyun sahasında eğlenen çocukların neşelerine ortak oldu.

Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı

"ONLARIN NEŞELERİNE ORTAK OLUP BİZ DE NEŞELENDİK"

Çocuklarla 'ağ satarım-bal satarım, mendil kapmaca ve futbol oynandıktan sonra Vali Gökmen Çiçek duygularını şöyle ifade etti: "Adıyaman'da durmaksızın devam eden çalışma tempomuzun arasında bizleri oyunlarına davet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Onların neşelerine ortak olarak bizler de tazelendik! İnşallah onların yüzleri gülmeye bizler de Adıyaman için dinlenmeden ve yorulmadan çalışmaya devam edebileceğiz! Onları mutlu ve gülümseyen yüzlerini gördüğümüzde ne için uğraştığımızı ve çalışmaya devam ettiğimizi daha iyi anlıyoruz."

Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı
Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı
Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı
Vali Gökmen Çiçek Adıyaman'da depremzede çocukların oyun davetini kırmadı
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Gökmen Çiçek, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da depremzede miniklerle oyun oynadı - Son Dakika


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