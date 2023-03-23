Vali Gökmen Çiçek, Adıyaman'da depremzede miniklerle oyun oynadı

Adıyaman Koordinasyon Valiliği görevine geldikten sonra kentte hızlı bir enkaz kaldırma çalışması başlatan Vali Gökmen Çiçek, ziyaret ettiği konteyner kentlerde Adıyamanlı depremzedelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Çiçek'e son konteyner kent ziyaretinde miniklerden ilginç bir istek geldi.

"VALİ AMCA SEN DE BİZİMLE OYNAR MISIN"

Vali Çiçek'e bir çocuk, "Vali Amca, sen de bizimle oynar mısın?" diye sordu. Çocuklardan gelen bu sevimli soruya olumlu yanıt veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, oluşturulan oyun sahasında eğlenen çocukların neşelerine ortak oldu.

"ONLARIN NEŞELERİNE ORTAK OLUP BİZ DE NEŞELENDİK"

Çocuklarla 'ağ satarım-bal satarım, mendil kapmaca ve futbol oynandıktan sonra Vali Gökmen Çiçek duygularını şöyle ifade etti: "Adıyaman'da durmaksızın devam eden çalışma tempomuzun arasında bizleri oyunlarına davet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Onların neşelerine ortak olarak bizler de tazelendik! İnşallah onların yüzleri gülmeye bizler de Adıyaman için dinlenmeden ve yorulmadan çalışmaya devam edebileceğiz! Onları mutlu ve gülümseyen yüzlerini gördüğümüzde ne için uğraştığımızı ve çalışmaya devam ettiğimizi daha iyi anlıyoruz."