Son Dakika Haberleri: Adıyaman köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2
Son Dakika Güncel Adıyaman köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2

Adıyaman köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2

2 saat önce

ADIYAMAN Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2.

Adıyaman köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2, System.String[]

ADIYAMAN Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:28 Kaynak: DHA
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