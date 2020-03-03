Adıyaman kredi ve yurtlar kurumu'nda kalan öğrencilerden mehmetçik'e destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman kredi ve yurtlar kurumu'nda kalan öğrencilerden mehmetçik'e destek mesajı - Son Dakika

Adıyaman kredi ve yurtlar kurumu'nda kalan öğrencilerden mehmetçik'e destek mesajı

6 saat önce

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerden Mehmetçik'e destek mesajıTÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı' devam ederken, Adıyaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, ışıklarla TSK yazarak İstiklal Marşı okudu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerden Mehmetçik'e destek mesajı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı' devam ederken, Adıyaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, ışıklarla TSK yazarak İstiklal Marşı okudu.

Altınşehir Mahallesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonuna katılan Mehmetçik'e destek olmak için ışıklarla TSK yazıldı. Öğrenciler ayrıca saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Mehmetçiğe destek amacıyla öğrencilerle birlikte çalışma yaptıklarını belirten Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen 'Bahar Kalkanı Harekatı' kapsamındaki operasyonunda Mehmetçiğe destek amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerimizle birlikte ışıklarla TSK yazarak İstiklal Marşı okuduk. Amacımız operasyona katılan askerlerimize destek olmak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle birlikte İstiklal Marşı okuyarak böyle bir program düzenledik" dedi.

Adıyaman kredi ve yurtlar kurumu'nda kalan öğrencilerden mehmetçik'e destek mesajı

Yurtlar Kurumu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:20 Kaynak: DHA
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