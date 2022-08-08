Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı

08.08.2022 09:03

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ederken kanala düşen itfaiyeci yaralandı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ederken kanala düşen itfaiyeci yaralandı.

Ziya Ekici'ye ait oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye ulaşan 6 ekipteki 24 itfaiye personeli, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Alevlere müdahale sırasında kanala düşerek yaralanan itfaiye eri Mehmet Hanifi Alagöz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı itfaiyecinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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