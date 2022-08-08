75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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