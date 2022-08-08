Sanayi sitesinde korkutan yangın - Son Dakika
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Sanayi sitesinde korkutan yangın

08.08.2022 08:38
Sanayi sitesinde korkutan yangın

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde çıkan korkutan yangında alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralandı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde çıkan korkutan yangında alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Z.E'ye ait oto tamirhane ve yedek parça işletmesinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Kara dumanların gökyüzünü sardığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinden yükselen alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 15 aracın da içerisinde bulunduğu işletmenin kepenkleri sanayi esnafı tarafından kırılarak açtırıldı. Kepenkleri kıran esnaflar, iş yeri içerisinde bulunan araçları el birliğiyle tek tek dışarı çıkartarak yanmaktan kurtardı. Dakikalarca süren söndürme çalışmaları esnasında iş yeri içerisinde alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden Mehmet Hanifi Alagöz, aniden alevlerin arasında kaldı. Alagöz, bu esnada bir anlık dengesini kaybederek bulunduğu yerden aşağıya düştü. Ayağından yaralanan İtfaiye Eri Alagöz, meslektaşları tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Alagöz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu söndürülürken iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı Adıyaman'da atıl durumdaki 2 ambulans yandı Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanayi sitesinde korkutan yangın - Son Dakika

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