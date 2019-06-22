ADIYAMAN Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar
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Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılarAdıyaman'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar Adıyaman
'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi
'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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