Son Dakika Haberleri: Adıyaman lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı

Adıyaman lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı

6 saat önce

Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralıAdıyaman'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı

Adıyaman'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Şimşek'in yönetimindeki 02 FC 305 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak duran otomobilde sürücü ile yanında bulunan Miraç ve Fikret Şimşek yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı 3 yaralı

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:52 Kaynak: DHA
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