Adıyamanlı Esnaf: "Allah Yüzümüze Bakar da İnşallah Bu Ak Parti Gider, Belki Biraz Ortalık Yumuşar" - Son Dakika
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Adıyamanlı Esnaf: "Allah Yüzümüze Bakar da İnşallah Bu Ak Parti Gider, Belki Biraz Ortalık Yumuşar"

03.09.2022 12:20
Adıyamanlı Esnaf: "Allah Yüzümüze Bakar da İnşallah Bu Ak Parti Gider, Belki Biraz Ortalık Yumuşar"

Adıyaman’lı esnaf, kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye, “Geçim çok zor. Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu Ak Parti gider, belki biraz ortalık yumuşar. Hepimizin çoluğu var çocuğu var, hepimiz aynı durumdayız. Vallahi geçinemiyoruz. Biz bir evde iki kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Adıyaman'lı esnaf, kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere'ye, "Geçim çok zor. Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu Ak Parti gider, belki biraz ortalık yumuşar. Hepimizin çoluğu var çocuğu var, hepimiz aynı durumdayız. Vallahi geçinemiyoruz. Biz bir evde iki kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Tutdere, dün Adıyaman'da esnafın derdini dinledi. Bir zücaciyeci, "Bu kadar zam bu zamana kadar hiç gelmedi. 45 yılda gelen zammı 3 ayda getirdiler. Ben Ecevit dönemini de Demirel dönemini de gördüm. Bu kadar pahalılık hiçbir dönemde yoktu. Birileri saltanat içerisinde yaşıyor ama vatandaş ayak altında eziliyor, onların hiç umurunda değil" diye konuştu.

"ALLAH YÜZÜMÜZE BAKAR DA İNŞALLAH BU AK PARTİ GİDER, BELKİ BİRAZ ORTALIK YUMUŞAR"

Geçimin zor olduğunu söyleyen bir başka esnaf ise, "Bir ekmek 4 lira. Acaba ben burada 4 liralık bir iş yapabiliyor muyum? Yukarıda Allah, var görüyor. Geçim çok zor. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu Ak Parti gider, belki biraz ortalık yumuşar. Hepimizin çoluğu var çocuğu var, hepimiz aynı durumdayız. Vallahi geçinemiyoruz. Biz bir evde iki kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"PİŞMANIM ARTIK BU DÜZENİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Geçen sene 225 TL olan çaydanlığın bu yıl 500 TL olduğunu söyleyen bir başka esnaf, "Her şeye zam geldi valla. Biz senden razıyız. Adıyamanımızı bir tek sen savunuyorsun burada. Yalan yok, ben yıllarca Ak Parti'ye oy verdim. Ama pişmanım. Artık bu düzeninin değişmesi lazım" diye konuştu.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZ EKONOMİK KRİZİN PENÇESİNDE"

Tutdere ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllarca Ak Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımızın bile artık bu gidişattan rahatsız olduğuna, destek verdiği için pişmanlık duyduğuna şahit oluyoruz. AKP'nin kötü ekonomi yönetimi ülkemizi öyle bir hale getirdi ki yurttaşlarımız artık canından bezdi. Esnaf, emekli, işçi, çiftçi, memur bitmiş durumda. İşsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Esnaf çektiği krediyi ödeyemiyor. İtidar, vatandaşın sorunlarından habersiz ülkeye sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor. Gerçek tablo burada, sahada. Kısacası tüm yurttaşlarımız ekonomik krizin pençesinde. Dolayısıyla sokakta gündem yalnızca geçim derdi. Milletin isteği hemen seçim."

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Kaynak: ANKA

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