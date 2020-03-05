Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

6 saat önce

Mağaza önünden etek hırsızlığı kameradaADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı.

Mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

ADIYAMAN'da, kıyafet mağazası önünde, kaldırımda bulunan etek, kimliği belirsiz kadın tarafından çalındı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, müşteri gibi Mustafa Albayrak'a ait kıyafet mağazası önüne gelip, içeri bakmaya başladı. Kadın, daha sonra mağaza önündeki eteklerden birini çalıp, çantasına koyarak, uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman mağaza önünden etek hırsızlığı kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:43 Kaynak: DHA
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