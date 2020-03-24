ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı - Son Dakika

ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı

23 dakika önce

ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı (YENİDEN)

ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı (YENİDEN)

ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:11 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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