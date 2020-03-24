ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı - Son Dakika

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ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı
23 dakika önce
ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı (YENİDEN)
ADIYAMAN Marketlerde mesafe uygulaması ve ürün seçme yasağı başladı (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:11 Kaynak: DHA
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