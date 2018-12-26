Son Dakika Haberleri: Adıyaman Marketteki Boks Eldivenli Kadınların Görüntüsü İlgi Çekti

Adıyaman Marketteki Boks Eldivenli Kadınların Görüntüsü İlgi Çekti

1 saat önce

Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman Marketteki Boks Eldivenli Kadınların Görüntüsü İlgi Çekti, System.String[]
Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:50 Kaynak: DHA

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