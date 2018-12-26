Adıyaman Marketteki Boks Eldivenli Kadınların Görüntüsü İlgi Çekti
1 saat önce
Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı.
Adıyaman
'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı.
Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:50 Kaynak: DHA
Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu
David Beckham'ın Hindi Paylaşımı Yanlış Anlaşılınca Türklerin Yorumları Sosyal Medyayı Salladı
Fenerbahçe'nin İsviçreli Oyuncusu Michael Frey, Tek Başına Samandıra'da Çalışıyor
Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı