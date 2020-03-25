ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika

ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

6 saat önce

Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandıADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı.

Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

ADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.M.T., içtiği süt ve yediği lokumun parasını ödediğini öne sürüp, "Sosyal medyada fenomen olmak için böyle yaptım" dedi.

Adıyaman'da, dün gece bir kişinin sosyal medyada girdiği markette rafta bulunan sütten içerek cep telefonu görüntüsünü paylaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu belirledi. Çocuk Şube polisleri tarafından adresi belirlenen M.M.T., ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip, içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.

Davranışıyla sosyal medyada tepkiye yol açan M.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemi devam ediyor.

ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:37 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]