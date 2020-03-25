ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika

ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

6 saat önce

Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandıADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı.

ADIYAMAN Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı, System.String[]

Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

ADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.M.T., içtiği süt ve yediği lokumun parasını ödediğini öne sürüp, "Sosyal medyada fenomen olmak için böyle yaptım" dedi.

Adıyaman'da, dün gece bir kişinin sosyal medyada girdiği markette rafta bulunan sütten içerek cep telefonu görüntüsünü paylaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu belirledi. Çocuk Şube polisleri tarafından adresi belirlenen M.M.T., ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip, içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.

Davranışıyla sosyal medyada tepkiye yol açan M.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemi devam ediyor.


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:56 Kaynak: DHA

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