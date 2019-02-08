Son Dakika Haberleri: Adıyaman Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Adıyaman Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı

1 saat önce

Marketten salam zeytin çaldı, güvenlik kameralarına yakalandıADIYAMAN'da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı.

Adıyaman Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı, System.String[]
Marketten salam zeytin çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

ADIYAMAN'da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete giren kimliği belirsiz bir kişi bir süre reyonlar arasında gezindi. Ardından da gıda reyonunda bulunan zeytin ve salamları, ceketinin cebine doldurdu. Dikkat çekmemek için bir süre daha reyonları dolaşıp, marketten ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market çalışanları güvenlik kameralarının görüntülerini izledikten sonra fark ettikleri hırsızlık olayını polise bildirdi.

Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

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