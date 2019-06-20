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ADIYAMAN Merada otlayan 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü

49 dakika önce

Merada otlayan 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle öldüAdıyaman'ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü.

Merada otlayan 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle öldü.
İlçeye bağlı Narince köyünde Abuzer İnan (51), küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya götürdü. Hayvanlar otlatıldığı esnada keçilerden birinin yere düştüğünü gören İnan, sürünün arasında girdiğinde diğer keçilerin de düştüğünü gördü. İnan'ın haber vermesi üzerine meraya gelen veteriner hekimler ölen 70 keçi üzerinde inceleme yaptı. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı 70 küçükbaş hayvan kazılan çukurlara ilaçlanarak gömüldü.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
ADIYAMAN Merada otlayan 70 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle öldü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:21 Kaynak: DHA
Kahta, Adıyaman, Güncel
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