Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

25.05.2022 17:37

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen A.E, H.S. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli 2 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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