Adıyaman merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonu zanlıları adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonu zanlıları adliyede - Son Dakika

Adıyaman merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonu zanlıları adliyede

6 saat önce

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adıyaman merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonu zanlıları adliyede, System.String[]

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" isimli dernek adı altına kanser hastaları, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanacağı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla iki gün önce gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, toplanan paraların hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin lira civarı olduğu belirlenmişti.

Ayrıca şüphelilerin, dernekte 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kestiği, sabit bir işleri olmadığı ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu şekilde sürdürdükleri, derneğin başkanı olan R.Ç'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu, bazı şüphelilerin bulunduğu ortamlarda ve internet üzerinde dernek adına iş alım ilanlarında kod adı kullandıkları tespit edilmişti.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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