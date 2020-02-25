Adıyaman merkezli 22 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, "Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" isimli dernek adı altında kanser hastaları, engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanacağı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 45 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, toplanan paraların hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin lira civarı olduğu belirlenmişti.



Ayrıca şüphelilerin, dernekte 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kestiği, sabit bir işleri olmadığı ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu şekilde sürdürdükleri, derneğin başkanı olan R.Ç'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu, bazı şüphelilerin bulunduğu ortamlarda ve internet üzerinde dernek adına iş alım ilanlarında kod adı kullandıkları tespit edilmişti.