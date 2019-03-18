Adıyaman Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı
7 dakika önce
ADIYAMAN, Malatya ve Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN, Malatya
ve Gaziantep
'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Çelikhan
ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat timlerininde katıldığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:25 Kaynak: DHA
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