Son Dakika Haberleri: Adıyaman Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

Adıyaman Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

7 dakika önce

ADIYAMAN, Malatya ve Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Merkezli 3 İlde Terör Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN, Malatya ve Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep illerinde 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Jandarma Özel Harekat timlerininde katıldığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:25 Kaynak: DHA

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