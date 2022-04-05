Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı

05.04.2022 10:23

Son dakika haberine göre Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı
Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı
Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı

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Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı Son dakika gündem: Adıyaman'da PKK operasyonu: 2 gözaltı Son dakika: Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı Son dakika: Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika
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