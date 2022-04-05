Son dakika haber... Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

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Adıyaman merkezli İzmir ve Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.