Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman, Hatay, Mersin ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı D.Ç, M.T. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.