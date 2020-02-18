Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı, System.String[]

Adıyaman merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman, Hatay, Mersin ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı D.Ç, M.T. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskının belgeleri sızdı! İbadet etmek gözaltına nedeni olarak görülüyor AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:02:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]