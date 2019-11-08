Adıyaman merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ , Van ve İstanbul 'da belirlenen adreslere 6 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var