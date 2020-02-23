Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

6 saat önce

Adıyaman merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı.

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

Adıyaman merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mühendis ünite sorumlusu, mütevelli, bölge lise mesulü, bölge talebe mesulü, ByLock kullanıcısı ve okuma salonu sorumlusu olan kişiler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan G.Ç.T., Z.K., D.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. isimli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyette götürülen şahıslar daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan mühendis ünite sorumlusu G.Ç.T. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:52 Kaynak: İHA
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