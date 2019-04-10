Adıyaman Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu
1 saat önce
Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonuADIYAMAN - Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheliden 25'i yakalandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
ADIYAMAN - Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheliden 25'i yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli Adana
, Şanlıurfa
, Malatya
, Ankara
, Eskişehir
, Afyon
, Gaziantep
ve Kırıkkale
'de 27 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi adresinde bulunamadı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin mütevelli, sohbet sorumlusu ve talebe mesulleri oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar sağlık raporu alınmak üzere hastaneye getirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi