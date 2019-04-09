Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonu 25 Gözaltı
1 saat önce
Adıyaman merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman
merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılğı'nın terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mütevelli, sohbet imamı ve talebe mesullerinden sorumlu olduğu belirlenen 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin Adıyaman, Adana
, Şanlıurfa
, Malatya
, Ankara
, Eskişehir
, Afyon
, Gaziantep
ve Kırıkkale
'de şüphelilere ait adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama da yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:45 Kaynak: DHA
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