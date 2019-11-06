Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.Ekiplerin, adreslerde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.


Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İktidara yakın gazeteciden Demirtaş iddiası: Tahliye olacağını düşünüyorum
Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:53:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]