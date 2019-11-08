Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 6 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alınmış, 4 şüpheli adresinde bulunamamıştı.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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