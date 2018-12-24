Son Dakika Haberleri: Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede

Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

ADIYAMAN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede, System.String[]
ADIYAMAN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri Adıyaman, Karabük ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda A.T., M.G.G., S.E., V.D., M.Ö. ve Z.D.K.'yı gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:37 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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