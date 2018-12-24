Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
ADIYAMAN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri Adıyaman, Karabük
ve Şanlıurfa
'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda A.T., M.G.G., S.E., V.D., M.Ö. ve Z.D.K.'yı gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:37 Kaynak: DHA
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