Adıyaman Merkezli Fetö Operasyonunda 6 Şüpheli Adliyede
43 dakika önce
Adıyaman merkezli 3 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adıyaman
merkezli 3 ilde FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında polis ekipleri Adıyaman, Karabük
ve Şanlıurfa
'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda A.T., M.G.G., S.E., V.D., M.Ö. ve Z.D.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: DHA
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