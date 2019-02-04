Adıyaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.

Adıyaman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları belirlenen firari terör örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda, Adıyaman'ın eski Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü G.D. Edirne'de yurt dışına kaçarken Meriç Nehri'nde, 2,5 yıldır aranan "büyük bölge talebe mesulü" E.Ö. Gaziantep'te, örgütte "mezuncu" olarak görev yapan F.D. ise Şanlıurfa'da yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, G.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6,5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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