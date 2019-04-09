Adıyaman
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana
, Şanlıurfa
, Malatya
, Ankara
, Eskişehir
, Afyonkarahisar
, Gaziantep
ve Kırıkkale
'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis
ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.