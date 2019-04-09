Son Dakika Haberleri: Adıyaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

10 dakika önce

Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı.

Adıyaman merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 zanlı yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında mütevelli heyeti üyeleri, sohbet imamlarından M.O, H.E.S. "talebe mesulü" olduğu belirlenen H.S. ve R.A'nın da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlı ise aranıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:01 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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