Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:05 Kaynak: AA
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Adıyaman, Kahramanmaraş
, Adana
, İstanbul
, Elazığ
, Gümüşhane
ve Mardin
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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