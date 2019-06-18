Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 zanlı yakalandı.

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında esnaf, örgüte ait şirket çalışanı, memur, meslekten ihraç edilen hemşire ve işçilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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