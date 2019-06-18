Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

1 saat önce

ADIYAMAN merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]
ADIYAMAN merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ/PDY'nin askeri öğrenci sorumlusu ve mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında KHK ile görevlerinden ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara polisi 'avcıları' avladı Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]