Son Dakika Haberleri: Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı, System.String[]

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.D, M.Ö, A.Ş. E, O.Y, İ. B. ve Ö.G. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Bu arada, diğer üç zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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