Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Adıyaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.Ç.T, Z.K, D.K, M.B.B, Z.Y, M.A, C.A, S.E, A.D, M.S, A.A. ve R.K. gözaltına alındı.

ByLock kullandıkları iddia edilen zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç.T. ve D.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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