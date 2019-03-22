Adıyaman Merkezli Pkk/kck Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
ADIYAMAN merkezli 3 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN merkezli 3 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü istihbarat çalışması sonucunda Adıyaman
, Malatya
ve Gaziantep
'te Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 10 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, Çelikhan
ilçesinin Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP
'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, gözaltına 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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