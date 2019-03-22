Adıyaman Merkezli Pkk/kck Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede
12 dakika önce
ADIYAMAN merkezli 3 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN merkezli 3 ilde yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü istihbarat çalışması sonucunda Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 10 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, Çelikhan ilçesinin Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, gözaltına 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. - Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:07 Kaynak: DHA
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