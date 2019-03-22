Adıyaman Merkezli Pkkkck Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede
19 dakika önce
Adıyaman merkezli PKKKCK operasyonunda 9 şüpheli adliyedeAdıyaman merkezli 3 ilde yapılan PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Adıyaman
merkezli PKKKCK operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Adıyaman merkezli 3 ilde yapılan PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü istihbarat çalışması sonucunda Adıyaman, Malatya
ve Gaziantep
'te Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 10 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, Çelikhan
ilçesinin Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP
'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, gözaltına 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:07 Kaynak: DHA
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