Son Dakika Haberleri: Adıyaman Merkezli Pkkkck Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede

Adıyaman Merkezli Pkkkck Operasyonunda 9 Şüpheli Adliyede

19 dakika önce

Adıyaman merkezli PKKKCK operasyonunda 9 şüpheli adliyedeAdıyaman merkezli 3 ilde yapılan PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Adıyaman merkezli PKKKCK operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Adıyaman merkezli 3 ilde yapılan PKKKCK operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazartesi günü istihbarat çalışması sonucunda Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'te Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 10 adrese baskın düzenledi. Operasyonda, Çelikhan ilçesinin Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, gözaltına 9 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:07 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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