Son Dakika Haberleri: Adıyaman Merkezli Terör Operasyonu

Adıyaman Merkezli Terör Operasyonu

23 dakika önce

Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

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Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma özel harekat timlerinin desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Adıyaman merkez, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep'teki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:12 Kaynak: AA

PKK, Adıyaman, Güncel
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