Adıyaman merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

31.05.2022 19:00
Adıyaman merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen S.G. ile H.G. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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