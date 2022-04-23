Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı

23.04.2022 14:51
Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı

Son dakika haberleri... ADIYAMAN merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezli olarak Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A.'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı - Son Dakika


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