Son dakika... Adıyaman merkezli PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı - Son Dakika

ADIYAMAN merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezli olarak Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı. Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.