Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan iki zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan iki zanlı serbest bırakıldı

26.04.2022 15:19
Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan iki zanlı serbest bırakıldı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan ve bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan ve bir dönem HDP Gaziantep İl Başkanlığı yapan M.A. ile bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 23 Nisan'da Adıyaman merkezli Şırnak ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı M.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen M.A'nın, öğrencilik yıllarında 2015'te Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı iddia edilmişti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman merkezli terör operasyonunda yakalanan iki zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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