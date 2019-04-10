Son Dakika Haberleri: Adıyaman Mescidden Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Adıyaman Mescidden Yardım Kutusu Hırsızlığı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

2 saat önce

Adıyaman Mescidden yardım kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı(Tür: Yurt)

Adıyaman Mescidden yardım kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:17 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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