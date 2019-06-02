ADIYAMAN MHP'Lİ İSİM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Mehmet Korkmaz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe
beldesinde oy kullanma işlemi devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) adayı Mehmet Korkmaz
, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Oyların eşit sayıldığından ötürü itirazda bulunduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) adayı Hasan Koca
, Daha önce yapılan seçimlerde oyların eşit çıkmasından dolayı itirazda bulundum ve bugün tekrar seçim yapılıyor, Kesmetepe için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.
Adaylıktan çekildiğini aktaran MHP adayı Mehmet Korkmaz da, Kesmetepe'de 31 Mart yerel seçimlerinde oyların eşit şekilde çıkmasından dolayı 2 Haziran'a ertelenen seçimi bugün yapılıyor. Oylarımızı kullandık. Seçimler beldemize huzur getirsin, kim kazanırsa hayırlısı olsunö diye konuştu. Beldedeki seçimde 5 aday yarışa devam ediyor.
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