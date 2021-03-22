Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı - Son Dakika

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
22.03.2021 11:57
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.
14 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde, sağlık çalışanı tarafından ikinci doz aşısı yapılan Alagöz, yaptığı açıklamada, köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Alagöz, "İnşallah aşılama çalışmalarının sonunda çalışanlarımız ve öğrencilerimiz daha da güvenli bir şekilde eğitim öğretime devam edecektir. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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