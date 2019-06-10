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Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Alagöz, aday öğretmenlerle bir araya geldi

8 saat önce

Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Alagöz, aday öğretmenlerle bir araya geldi, System.String[]
Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, aday öğretmenlerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Alagöz, Cumhuriyet İlkokulu Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğretmen adaylarına meslek hakkında bilgi verdi.
Öğretmenlere seslenen Alagöz, "Özgün fikirler ortaya koyun, derslere hazırlıklı girin. Bizim her zaman sorumluluğunu bilen bireyler olmamız gerekiyor. Devletimizin ve milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkıp, aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyarak bizden sonra gelen arkadaşlara teslim etmeliyiz. Yarının doktorları, mimarları, mühendisleri sizlerin eseri olacaktır. Hepimiz aynı çatının altındayız, bu çatı ne kadar sağlam olursa memleketimiz de o kadar güçlü olur." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Mustafa Yetiş ve Abdullah Bilen de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:10 Kaynak: AA
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