Adıyaman minibüs ile otomobil çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman minibüs ile otomobil çarpıştı 1 yaralı

6 saat önce

Minibüs ile otomobil çarpıştı 1 yaralıADIYAMAN'da, minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman minibüs ile otomobil çarpıştı 1 yaralı, System.String[]

Minibüs ile otomobil çarpıştı 1 yaralı

ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Şimşek idaresindeki 02 FF 381 plakalı minibüs ile Fatma Şahin yönetimindeki 02 HV 143 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Şimşek yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şimşek'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yavuz Selim Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:06 Kaynak: DHA
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